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19 июля 201819:26

Тур де Франс: британец Томас упрочил лидерство после второй победы кряду

EPA

На французской земле продолжается самая престижная многодневная велогонка "Тур де Франс". Миновал 12 этап, который пролегал между местечками Бур-Сен-Морис и Альп д'Юэзе, общая протяженность которого составила 175 километров.

Победу по итогам гонки праздновал лидер генеральной классификации из британской команды Sky Герайнт Томас. Его время составило 5 часов 18 минут и 37 секунд. Следом за ним, как и на прошлом этапе, финишировал голландец Тома Дюмулен из Sunweb. Третьим стал представляющий команду AG2R La Mondiale француз Ромен Барде.

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin завершил гонку на 15 месте. Его отставание от победившего Томаса составило 4 минуты 29 секунд. Отметим, что после 12 этапа Закарин потерял одну позицию в общем зачете, опустившись на 14 строчку. Продолжает возглавлять классификацию Томас, который после своей победы упрочил свое преимущество.

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