Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме

Российские дипломаты с огромным трудом добились права увидеться с Марией Бутиной, арестованной в Вашингтоне. Общаться с ней запрещают даже ее родным и не выпускают под залог. 15 лет тюрьмы грозит российской студентке за то, что она не успела зарегистрироваться в качестве иностранного агента. И это обстоятельство не слишком беспокоит международные правозащитные организации, возмущавшиеся арестом и приговором украинцу Сенцову, совершившему два теракта и готовившему взрыв в Крыму. Причем, в американских СМИ тиражируют личные фото Бутиной в разных американских учреждениях и на улицах Вашингтона, объявляя их компроматом.

С момента ареста связаться с Марией Бутиной не удавалось ни ее родственникам, ни российским дипломатам. Сегодня сотрудники посольства в Вашингтоне впервые посетят россиянку в изоляторе, куда ее отправили прямо из федерального суда округа Колумбия.

"Председательствующая судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты об освобождении россиянки под залог. Находимся в контакте с ее адвокатом. Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", — рассказал Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне.

В зале заседаний Мария Бутина появилась в сопровождении трех приставов и с руками за спиной. На девушке оранжевая роба. Россиянка не проронила ни слова, лишь назвала свое имя. Иногда делала пометки в блокнот. Говорил адвокат Роберт Дрисколл, который сразу сообщил, что его подзащитная виновной себя не признает.

"Мы категорически не согласны с отсутствием оснований для освобождения. Иными словами сейчас невиновная студентка содержится под стражей до проведения судебного разбирательства. Она знала об уголовном расследовании, ведущимся в течение последних нескольких месяцев и не пыталась бежать. Да и власти, которые держали ее под наблюдением все это время, не предполагали, чтобы она делала такие попытки".

Уехать из Америки Бутина и в самом деле могла не раз. Но ни от кого не прячась, пережила и многочасовые допросы в сенатском комитете, и обыски все того же ФБР.

Агенты следили за россиянкой несколько месяцев. Ничего стоящего так и не нашли. Во взломанном почтовом ящике отыскалась переписка с активистом Республиканской партии, состоящая из общих фраз о том, что России и США нужно восстанавливать отношения. Дома у Бутиной якобы еще нашли некую записку с подробными инструкциями о том, как себя вести, если тебе предложили работу в разведке.

Есть еще фото в ресторане, на котором она беседует с сейчас уже высланным из США дипломатом, которого в Америке заочно записали в разведчики. Подобного же веса и еще одно доказательство. В виде откровенно шутливого обмена сообщениями с неким российским чиновником.

"Доброе утро! Как вы относитесь к лучам новой славы? Ваши поклонники уже просят ваши автографы? Вы превзошли Анну Чапман. Она позирует с игрушечными пистолетами в то время, как вы публикуетесь с настоящими".

Но с юмором у фэбээровцев - не очень, и после прочтения фрагмента про Чапман в бюро, видимо, начали праздновать победу.

"Конечно, есть другие страны, у которых существуют свои способы оказать влияние на наше общественное мнение, наших политиков, наших бизнесменов. Но Россия, без сомнений, является самым агрессивным игроком на этом поле", — заявил Кристофер Рэй, директор ФБР.

Если все и так понятно, то и сбором серьезных улик себя можно и не утруждать. К делу Бутиной даже приложили снимок, который девушка сделала на фоне Капитолия. Все из-за даты. Фотографировалась-то в день инаугурации Трампа.

Да что там Конгресс. Россиянка проникла в Белый дом — вслед за ФБР огорошила читателей "Твиттера" политический обозреватель Эмили Сингер. И выложила фото с рыжеволосой девушкой, стоящей в дверях во время встречи Лаврова и Трампа.

Фейк, правда, быстро разоблачили. В героине распознали сотрудницу американской администрации, а фразу Сингер "я думала, что это фотошоп, но нет, это Мария Бутина в Овальном кабинете" уже высмеивают на все лады.

Главная мишень дела Бутиной, без сомнения, Дональд Трамп и его желание улучшить отношения с Россией. Сегодня Президент США написал, что готов к продолжению контактов.

"Саммит с Россией был очень успешным, если не считать настоящих врагов народа — фейковых СМИ. Я рассчитываю на вторую встречу с Путиным, чтобы мы смогли приступить к выполнению ряда обсужденных проблем".

Для либеральной американской прессы это конечно еще один повод продолжить атаку на Трампа. Всю неделю газеты и телеканалы называя главу Белого дома чуть ли не предателем, пытались вывести его на чистую воду.

Из беседы Трампа и репортера: "Спасибо большое, нет. — То есть, Вы не считаете, что вмешательство имело место? — Спасибо большое всем. Мы чувствуем себя очень хорошо. Мы работаем крайне продуктивно с Россией, возможно так, как никто до нас. В США еще не было президента с такой жесткой политикой в отношении России".

При этом сам Трамп сейчас под двойным прессингом. С одной стороны, сорвавшиеся на истерику демократы, с другой — сотрудники его же администрации. Как Сара Сандерс, которая может и хотела уберечь шефа от очередного удара, но в итоге поставила в еще более сложное положение.

"Мне представилась возможность пообщаться с президентом после его комментариев. И президент сказал большое спасибо, и отказался отвечать на вопросы. Президент и его администрация работают не покладая рук, чтобы не допустить возможности для России вмешиваться в наши выборы.", — заявила она.

В американской прокуратуре при этом говорят, что дело Бутиной с якобы вмешательством России в американские выборы не связано. Мол расследование спецпрокурора Мюллера — это другая история. Но если взглянуть на даты, упомянутые в тексте обвинения, то многие из них явно неспроста совпадают с событиями предвыборной кампании Трампа и тем, что было после его победы.

Явно подстроенный под встречу лидеров двух стран арест Марии Бутиной оппоненты Трампа превращают в оружие многократного применения. Гражданка России и дальше остается под стражей в одном из изоляторов американской столицы. Следующее заседание назначено на 24 июля.

Между тем Министерство иностранных дел РФ объявило о запуске флешмоба в соцсетях в поддержку Марии Бутиной. "В связи с арестом в США гражданки России мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", — говорится в сообщении на официальном аккаунте МИДа в Facebook.