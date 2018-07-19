Ожидания и реальность: сборная России приятно удивила болельщиков

Сборная России по футболу превзошла ожидания российских болельщиков на завершившемся чемпионате мира. Согласно приведенным Фондом "Общественное мнение" данным 43 процента опрошенных призналось, что не ожидало таких результатов от российских футболистов. Россия добралась до 1/4 финала турнира, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Респонденты предполагали, что наша сборная выступит на домашнем мундиале более скромно. Впрочем, были и оптимисты – 22 процента болельщиков верили в команду Станислава Черчесова и ожидали примерно такого результата, которого они и добились. Еще 18 процентов опрошенных еще до старта турнира рассчитывали на лучшее выступление россиян.

В целом, российские болельщики остались довольны достижениями сборной России на чемпионате мира. Опрос ФОМ это доказал — 76 процентов опрошенных высказали именно такую точку зрения. Кроме того, 59 процентов из них уверены – российские футболисты продолжат свои успешные выступления и в дальнейших играх на других соревнованиях.