Вместо фейерверка очередь из автомата. В Подмосковье арестованы участники "стреляющей свадьбы"

Правоохранительные органы подмосковных Мытищ начали проверку "стреляющей свадьбы". Громкое во всех смыслах ЧП произошло рядом с одним из ресторанов. Гости, которые еще не успели сесть за стол, решили поздравить новобрачных очередью из автомата. К счастью, стреляли в воздух.

Полицейских машин уже не видно. А накануне весь день они блокировали подъезд к ресторану в центре Мытищ. Собирали гильзы, искали гостей стреляющей свадьбы.

В три часа дня у этого ресторана остановился кортеж автомобилей. Три десятка человек собирались отметить здесь свадьбу. Подошли к воротам, и в этот момент раздались выстрелы. Очевидцы рассказали, что один из гостей достал из лимузина автомат и начал палить в воздух. Дал несколько очередей, предложил пострелять своей спутнице.

"Парень дал ей автомат, сам пригнулся, отошел. Значит, там не пустые были, не холостые, потому что она стояла на углу и палила конкретно", — рассказывают очевидцы.

Прохожие бросились врассыпную. Опустели тротуары и детские площадки. По тревоге подняли весь личный состав полиции.

"Ужас вообще, просто какой-то кошмар, думала война началась. И еще смех был", — вспоминает один из свидетелей.

Хозяин заведения в этот момент наблюдал за официантами: они накрывали столы. Но вместо них молодожены и гости сели за стол к дознавателю.

"Свадьба еще не успела зайти в ресторан, люди были на улице и это все происходило на улице. Но своевременно отреагировала полиция, и всю свадьбу организованно забрали для дознания в полицию. Люди испортили себе праздник", — говорит хозяин ресторана Мартирос Торгомян.

Сейчас эксперты уточняют: автомат был боевой или выхолощенный, такие стреляют только холостыми патронами. Специалисты по оружию, посмотрев видео, делают предположения.

"Судя по звуку, я не могу точно утверждать. Видно, что человек обращается именно с боевым оружием, то есть это профессиональный стрелок, судя всему", — считает заместитель председатель организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Сегодня к вечеру стало известно, что в отношении стрелков завели дело, пока административное. Им грозит до пятнадцати суток ареста.

"Были установлены двое местных жителей, которые на улице произвели несколько выстрелов. В отношении граждан полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по статье "хулиганство", — заявил дежурный Управления информации и общественных связей ГУ МВД Роман Клетов.

Очередная стреляющая свадьба. Раньше таких стрелков штрафовали. Потом стали наказывать по Уголовному кодексу. Один даже сел на полгода. Но судя по всему еще не все осознали, что шутки с оружием, даже с небоевым, полиция воспринимает плохо. И сесть можно. Но вовсе не за праздничный стол.