Рабочие сумели поймать ребенка, шагнувшего с четвертого этажа

Только за последние два дня сразу несколько несчастных случаев с детьми в Москве и Подмосковье. Накануне двухлетний мальчик выпал с пятого этажа на северо-востоке столицы. Еще один пятилетний сорвался с балкона в Коломне (сейчас ребенок в реанимации). И сразу две подобные истории — в Петербурге и пригороде. Но в данном случае все завершилось благополучно. И это просто чудо.

Кадры любительской съемки шокируют: шестилетняя девочка с рюкзачком и в велосипедном шлеме стоит на девятом этаже, вцепившись в ограждение лоджии. Внизу под окнами, не дожидаясь экстренных служб, очевидцы решили действовать самостоятельно. Дорога была каждая секунда. Вскоре сверху спускается альпинист, который по счастливой случайности именно в этот день, именно в этом доме, ремонтировал фасад. Он подхватил ребенка и передал спасателям.

Почему маленькая девочка оказалась дома одна, будут выяснять полицейские. Родители от комментариев отказались. С их слов, с ребенком все в порядке.

Другая история со счастливым концом произошла накануне в поселке имени Дзержинского Ленинградской области. Заигравшись, трехлетний ребенок самостоятельно открыл окно и шагнул с четвертого этажа. По счастливой случайности, рядом находились дорожные рабочие, которые вовремя подоспели на помощь. Мужчины не растерялись и подбежали к дому. Один из рабочих успел поймать малыша: этот волнительный момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Ребенок практически не пострадал. Травмы легкие — ушиб ноги. Родные до сих пор не могут отойти от шока. Говорят, отвернулись всего на минуту, а малыш уже взобрался на подоконник.

В момент происшествия за мальчиком присматривали двоюродная сестра и тетя Лилия Захарова. Родственники еще не решили, как отблагодарят спасителей ребенка, но руководство дорожных рабочих обещало выписать им внеочередную премию.