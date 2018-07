Фрум был атакован болельщиком во время 12 этапа Тур де Франс

Британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky во время 12 этапа престижной веломногодневки "Тур де Франс" был атакован одним из болельщиков. На одном из сложнейших участков трассы фанат выбежал на трассу и толкнул британца.

Впрочем, ехавший в группе лидеров Фрум смог удержаться на велосипеде и продолжить гонку, сообщает РИА Новости. По итогам второго подряд горного этапа британский спортсмен финишировал на четвертом месте. Победителем стал его партнер по Sky Герайнт Томас, который смог сохранить желтую майку лидера.

#TDF2018 — One spectator tried to kick down Froome.



Bad security on the climb. pic.twitter.com/J1Hx02qyz2