Ласицкене с первой попытки выиграла чемпионат России

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в чемпионате России по легкой атлетике. Для покорения планки на высоте 2 метров 25-летней спортсменке понадобилась одна попытка. Это принесло ей золотую медаль турнира.

Второй на турнире стала чемпионка Олимпийских игр-2012 Анна Чичерова, которая провела свое первое соревнование после отбытия дисквалификации. Ее результат равен 1,90 метра. Замкнула пьедестал Татьяна Одинева (1,90 метра).

Отметим, что для Ласицкене эта победа стала первой после того, как прервалась ее рекордная серия из 45 побед подряд. Она длилась с июня 2016 года и была прервана 13 июля 2018 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате. Тогда она стала третьей.