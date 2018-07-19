Вскрытие черного саркофага: первые подробности из Александрии

Гигантский черный саркофаг, обнаруженный 1 июля в Александрии, археологи все-таки вскрыли – на месте находки, не дожидаясь переправки в музейную лабораторию.

Вскрыли, хотя буквально на этой неделе официальные лица обещали иное и всячески сбивали с толку журналистов: и что саркофаг гораздо старше Птолемеев и Александра Великого, и что лежит там простой жрец, а вовсе не особа царских кровей, и что саркофаг сначала перевезут в подобающее место и будут вскрывать публично, в присутствии мировой прессы, и что уста ученых запечатаны государственной тайной и большего они сообщить не могут – однако в Александрии частые визиты министров к месту находки и зачистку улиц военными для проезда техники в мешке не утаишь, поэтому за операцией по вскрытию 30-тонного каменного гроба наблюдали все, кто успел добежать до района Сиди Габер.

После вскрытия на всех присутствующих ненадолго обрушилось зловещее и ожидаемое прессой «проклятие фараонов»: из саркофага так воняло, что целый час к нему не могли подойти, проветривали место раскопок.





Рабочие вскрывают саркофаг. Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Местные телеканалы сняли эксклюзивные кадры: рабочий бегает туда-сюда с канистрами красноватой жидкости и выливает их прямо на улицу, как помои.

Вонючей красноватой жидкостью оказались сточные воды, проникшие в саркофаг через небольшую трещину и полностью затопившие его изнутри. При ближайшем осмотре выяснилось, что в этой неблагородной жиже плавали сильно разложившиеся останки не одного, а трех человек.



Откачка сточных вод из саркофага. Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Такого не ожидал никто: величественные размеры черного гранитного саркофага (265 см в длину, 185 см в высоту и 165 см в ширину) и гигантская белая голова, найденная рядом, всячески намекали на одиночное ВИП-захоронение.

Мостафа Вазири (Mostafa Waziri), генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, поспешил заметить, что ни одно из разложившихся тел не принадлежит ни царскому роду Птолемеев, ни знатным римлянам. Поводом для такого заявления стало отсутствие каких бы то ни было надписей или именных картушей на внешних и внутренних поверхностях саркофага.

После предварительной очистки каменного гроба от наполнявших его сточных вод археологи надеялись обнаружить внутри золотые (или хотя бы серебряные) погребальные маски, ритуальные фигурки, амулеты или любые другие намеки на то, что три мумии – царские. Напомним, что в момент находки саркофаг был запечатан, следовательно, его содержимое оставалось нетронутым с момента захоронения. Если ничего царского не нашли в нем сейчас, то его и не было изначально.

Вместо разочарования и потери интереса к находке (на это, кажется, археологи даже немного рассчитывали) – новая загадка: при извлечении останков ученые заметили на одной из костей следы ранения – возможно, от попадания стрелы, сообщает Independent. На одном из черепов обнаружились множественные трещины, характерные для удара острым предметом по голове, сообщает Egypt Today. Все три набора останков очевидно принадлежат мужчинам, по всей видимости – воинам, сообщает Мостафа Вазири.



Черепа из александрийского саркофага. Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Три человека в гигантском черном саркофаге, погребенные инкогнито, и гигантская белая голова рядом с гробницей – новый набор для любителей загадок и тайн, предположений и спекуляций, во всяком случае, до тех пор, пока ученые не объявят официальные результаты исследований.

Не всю красноватую жижу из саркофага вылили на тротуар, несколько образцов взяли на анализ. Археологические и городские власти пообещали, что загадочная троица будет должным образом изучена, а внешность погребенных – восстановлена благодаря современным компьютерным технологиям. Определить точную датировку захоронения тоже будет нелишним, в свете сделанных заявлений о более древнем возрасте саркофага и отсутствия прямых указаний на происхождение, статус и время жизни мужчин.

Останки перевезут в Александрийский национальный музей, тогда как саркофаг временно переедет в Военный музей (напомним, что городском районе Сиди Габер, где была сделана находка, расположена штаб-квартира северного округа Вооруженных сил Египта).

Далее в прилегающем районе обещают провести георадарные исследования, чтобы не пропустить никаких других незамеченных древностей.