В кубинской Санта-Кларе десятки людей отравились пирожными

На Кубе в городе Санта-Клара около 40 человек, в том числе, несколько детей, госпитализированы в результате отравления пирожными, приобретенными в одной из частных булочных. Состояние пострадавших серьезных опасений не вызывает.

По данным местных врачей, кондитерские изделия могли испортиться из-за неправильного хранения в условиях чрезвычайно жаркой погоды, передает ТАСС.

Июль и август — самые жаркие месяцы на Кубе. В некоторых районах страны в последние дни столбики термометров поднимались до отметки 37 градусов выше нуля.