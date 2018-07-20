На американскую Айову обрушился мощный торнадо

В американской штате Айова обрушившийся на регион торнадо вызвал многочисленные разрушения. Несколько человек получили ранения, множество местных жителей эвакуировали.

Так, в городе Пелла в результате воздействия атмосферного явления был нанесен серьезный ущерб одному из предприятий, несколько работников которого были госпитализированы с травмами.

Разрушения в городе Маршаллтаун привели к эвакуации жителей. Кроме того, было повреждено здание одной из больниц, сообщает РИА Новости. В этом же городе получила серьезные повреждения башня на историческом здании суда. В город Бондурант в результате удара стихии произошли утечки газа, во многих домах отключено электричество.