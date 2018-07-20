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20 июля 201808:37

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

EPA

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) встречался с соперником из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Для выхода в следующий раунд россиянину потребовалось сыграть три партии. Итоговый счет – 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Рублева.

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. В четвертьфинале представитель России сразится с оппонентом из Голландии Робином Хасе.

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