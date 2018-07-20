Плохие отношения с Россией привели к проблемам в латвийской экономике

Санкции против России и контрмеры, введенные Москвой, сказались на экономике Латвии не лучшим образом. В первую очередь, проблемы коснулись транзитной отрасли и пищевой промышленности. Если рижские шпроты еще можно продавать где-то на Западе, то перенаправить транспортные потоки невозможно, заявил экс-министр сообщений Латвии Анрийс Маттис изданию Dienas Biznass.

Кроме того, считает политик, что без России Латвия просто не может привлекать грузы из азиатских стран вроде Китая или Индии.

В заключении Маттис призвал брать пример с Финляндии. Эта страна входит в Евросоюз, что, впрочем, не мешает ей сотрудничать с Россией.