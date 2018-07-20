В космическом НИИ идет обыск. Речь идет о возможной утечке секретных технологий за рубеж

Федеральная служба безопасности ведет обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в курсе происходящего и распорядился сотрудничать со следствием, сообщает агентство РИА Новости.

Как ранее стало известно газете "Коммерсант", сотрудники ФСБ пришли в ЦНИИмаш и к директору исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрию Пайсону. Речь идет о государственной измене. Якобы за рубеж могли попасть секретные российские наработки в области технологий гиперзвука. Утечка, по мнению источника издания, произошла именно через институт машиностроения.

Напомним, вчера российское Министерство обороны раскрыло подробности о новейшем отечественном гиперзвуковом оружии: комплексах "Кинжал" и "Авангард". Первый способен двигаться в 10 раз быстрее звука, второй – в 20 раз. Обе этих ракетных системы закончили испытания и готовятся к серийному производству.