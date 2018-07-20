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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Компьютерная томография повышает риск развития рака головного мозга
Международная группа учёных во главе с Михалом Хауптманном (Michael Hauptmann) из Нидерландского института изучения рака сообщила о результатах новой работы. Исследователи заявили, что компьютерная томография может увеличивать риск развития опухолей головного мозга, пишет издание Science Daily.
Напомним, что компьютерная томография (КТ) является одним из самых часто применяемых методов визуализации (кстати, его создатели получили в 1979 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине). КТ-санирование используют специалисты самых разных сфер: биологи, археологи и, конечно, медики.
Этот вид сканирования значительно расширяет диагностические возможности и, соответственно, повышает эффективность лечения. Однако есть важный момент: исследования внутренних органов человека проходят с использованием рентгеновского излучения.
Этот факт давно вызывает у врачей определённые опасения. Сама по себе компьютерная томография предполагает минимальное по сравнению с другими видами лучевой диагностики облучение. Однако есть предположение, что дети и подростки, которые получают более высокие дозы облучения, становятся уязвимы к развитию рака. В частности, речь идёт о злокачественных новообразованиях в головном мозге, а также лейкемии.
Чтобы проверить эту гипотезу и оценить риски, команда Хауптманна провела исследование с участием более 168 тысяч голландских детей и подростков моложе 18 лет. В период с 1979 по 2012 год все они проходили одно или несколько КТ-сканирований.
Учёные проанализировали медицинские данные всех этих пациентов. Их интересовали случаи заболевания раком, а также то, сколько людей скончалось за этот период и по каким причинам.
В результате общая заболеваемость раком среди участников оказалось в полтора раза выше ожидаемой. Экспреты действительно обнаружили связь между КТ-сканированием и развитием опухолей головного мозга различных типов. Так, чем выше была доза облучения, тем выше был и риск возникновений страшной болезни. У пациентов, которое делали томографию несколько раз, риск развития онкологии увеличивался в два-четыре раза.
А вот в отношении лейкемии предположения не оправдались: облучение, по всей видимости, не оказывает значительного влияние на развитие опухолей и нарушение работы клеток крови и костного мозга, уточняют авторы работы.
Впрочем, они также отмечают, что некоторые дети были вынуждены проходить КТ-сканирование, поскольку у них уже было подозрение на онкологию. В этом случае не совсем понятно, могла ли процедура каким-то образом повлиять на развитие болезни.
Медики настаивают на том, чтобы работа в этом направлении была продолжена: они хотят определить все существующие риски, связанные с широко распространённым методом лучевой диагностики.
"Наша оценка [этих] данных и данных из других исследований показывает, что радиационное облучение, связанное с КТ, увеличивает риск развития опухолей головного мозга. Для минимизации рисков необходимо тщательное обоснование [проведения] компьютерной томографии у детей и оптимизация дозы, как это делается во многих больницах", — заключает Михал Хауптманн.
Научная статья его команды была опубликована в специализированном медицинском издании JNCI: Journal of the National Cancer Institute.
Напомним, что ранее исследователи предложили бороться с лейкемией при помощи витамина C и голодания. А в борьбе с раком головного мозга специалисты используют вирус полиомиелита и даже вирус Зика.
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