Телеканал "Наука" и Bookmate запускают совместный проект

20 июля на базе приложения Bookmate начнет работу интерактивная "полка" телеканала "Наука". Телезрители и пользователи приложения смогут прочесть наиболее значимые научно-популярные книги бесплатно, используя промо-код "NAUKATV". Подборка составлена научной редакцией и ведущими канала.

Акция приурочена к началу сотрудничества телеканала "Наука" с компанией Bookmate. Первыми опубликованными книгами станут релизы телеканала "Наука" – "Тайны мозга" (А. Каплан) и "Правила жизни 100-летнего человека", изданные совместно с издательством "АСТ".

В дальнейшем в свободном доступе появятся книги Матвея Бронштейна "Солнечное вещество", Майкла Фарадея "История свечи", Александра Панчина "Сумма биотехнологий", Митио Каки "Гиперпространство. Научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение" и другие.

На полке "Науки" можно будет узнать не только о новых публикациях, но и новостях телеканала, киноновинках и конкурсах.

"Для Bookmate коллаборация с телеканалом "Наука" — это первый опыт появления на телеэкране. В медиаполе любой страны, где мы работаем, мы ищем лучшие совпадения, и очень может быть, что зрители "Науки" и читатели Хокинга, Сагана, Харари и другого ироничного нон-фикшна — это одни и те же люди. Даже если они и сами пока об этом не знаю", — говорит менеджер партнерских проектов Bookmate Филипп Каретов.

"Мы продолжаем эксперимент телеканала "Наука" по работе с книжной аудиторией. Для нас важно, что книги, написанные по мотивам наших телепрограмм, встанут в один ряд с уже зарекомендовавшими себя бестселлерами", — заявила главный редактор телеканала "Наука" Мария Семенова.

Чтобы получить доступ к книгам, нужно зарегистрироваться в приложении и ввести промокод (NAUKATV), затем подписаться на страницу "Науки".