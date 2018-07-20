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Газовые споры 49 минут назад

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20 июля 201815:08

"Нафтогаз" хочет за "мир" с "Газпромом" 12 миллиардов долларов

Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС

Украинский "Нафтогаз" готов к мировому соглашению по новым судебным спорам с "Газпромом", сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко. По старым же спорам мировое соглашение просить поздно – суд их уже принял, написал он в своем Facebook.

По новым же арбитражным процессам "Нафтогаз" ждет от "Газпрома" 12 миллиардов долларов, если российская компания уплатит эту компенсацию во внесудебном порядке, украинцы пойдут на мировую. Витренко подчеркнул, что эти требования обоснованы, и "Нафтогаз" уверен в своей юридической позиции.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что в ходе трехсторонних переговоров с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам двух компаний в Стокгольмском арбитраже, но решение не принято, и к обсуждению вопроса можно вернуться в октябре.

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