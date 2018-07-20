ФСИН и СК проверят сообщения об издевательствах над заключенным в Ярославле

Следователи и сотрудники ФСИН по Ярославской области проверяют информацию об избиении заключенного в ярославской колонии №1.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, предоставленное фондом "Общественный вердикт", как люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают и оскорбляют заключенного. Как отмечает издание, видео было снято самим сотрудниками колонии.

По данным юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров. Само же видео было снято еще в июне 2017 года.

Адвокат этого фонда Ирина Бирюкова сообщила ТАСС, что по данному видео поступила жалоба в Европейский суд по правам человека.

По ее сведениям, Макаров был осужден по статье УК ПФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он должен выйти на свободу в октябре.

Пресс-служба УФСИН России по Ярославской области сообщает, что по результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Свою проверку проводят и следователи регионального управления СК РФ. Там уже возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".