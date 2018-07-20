В выходные ждет жаркая погода с грозами

21 и 22 июля в средней полосе и в южных регионах европейской части России, а также в Москве и в Московской области, будет облачно с прояснениями, в послеполуденные и в вечерние часы пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает Центр погоды "ФОБОС".

В столице 21 июля температура составит +25…+27°, по области +24…+29°, 22 июля в мегаполисе ожидается +23…+25°, в Подмосковье +22…+27°. В ночные часы столбики термометров в столице и области будут понижаться до отметок близких к 20°. Ветер сохранится восточный 4-9 м/с, атмосферное давление будет ниже нормы, 740-742 мм рт. ст.

В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами пройдут только в субботу, температура в дневные часы +24…+27°, по ночам +18…+21, ветер юго-восточный 3-8 м/с, атмосферное давление сохранится ниже нормы, 753-755 мм рт. ст.

На Русском Севере будет солнечно, без осадков. В Мурманске, Архангельске и Нарьян-Маре +27…+30°. В Сыктывкаре и Вологде +24…+27°.

В Поволжье пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В Пензе, Саратове и Самаре +24…+27°, В Волгограде около +30°, в Астрахани до +38°, без осадков.

На юге страны ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями. В Симферополе, Краснодаре и Ставрополе +33…+38°; в Сочи +26…+29°; в Нальчике +27…+30°.

В Уральском регионе, в антициклоне будет солнечно, сухо и прохладно. В Екатеринбурге, Тюмени и Кургане +19…+22°.

На юге Сибири в тылу циклона похолодает, пройдут кратковременные ливневые дожди, сопровождаемые северным ветром. В Томске, Новосибирске и Кемерово +16…+19°.

В Прибайкалье сильные продолжительные дожди пройдут 21 июля. 22 июля на фоне повышения атмосферного давления погода наладится, потеплеет. В Иркутске, Улан-Удэ в субботу +15…+20°, в воскресенье +23…+28°.

На юге и востоке Дальнего Востока обильные продолжительные дожди пройдут на западе Хабаровского края, на востоке Амурской области и в западных районах Приморья. В Благовещенске +28…+31°, в Хабаровске +25…+27°, во Владивостоке +19…+22°.