Жертвами кораблекрушения на озере в Миссури стали 13 пассажиров

Туристическая лодка-амфибия затонула во время шторма на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, жертвами крушения стали по меньшей мере 13 пассажиров, сообщает Springfield News Leader. Джефф и Дженни Карр, отмечавшие на соседнем судне 15-летие своей свадьбы, сняли на видео последние минуты жизни плавсредства.

В четверг вечером, когда на озере поднялся ветер с порывами до 130 километров в час, а волны достигали высоты полутора метров, в воде находились две амфибии компании Ride the Ducks Branson, которая на них проводит 70-минутные экскурсии с погружением. Одна из лодок сумела добраться до берега, а вот вторую затопило, и она постепенно пошла ко дну.

Капитан оказавшегося рядом корабля Branson Belle, на борту которого и находилась чета Карр, попытался подойти вплотную, чтобы эвакуировать пассажиров, но волны не позволили ему это сделать. Тем не менее большинство спрыгнувших в воду людей доставил на берег именно он.

"Если бы не наш капитан, погибших было бы много больше", — призналась Дженни Карр, которая наблюдала за тем, как амфибия кренится на бок и постепенно уходит под воду.

Всего на борту находился 31 человек, в настоящее время подтверждена гибель 13 из них — в пятницу были найдены последние два тела. Еще три человека числятся пропавшими без вести. Семь выживших находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.