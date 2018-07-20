Путин об изменении пенсионного законодательства: окончательного решения еще нет, нужно послушать все оценки

Президент России Владимир Путин прокомментировал готовящиеся сейчас изменения в пенсионной системе, в том числе, идею о повышении пенсионного возраста.

"Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", — сообщил глава государства во время беседы с волонтерами на стадионе "Калининград", передает телеканал "Россия 24".

Однако без изменения пенсионного законодательства количество работающих россиян быстро сравняется с количеством неработающих, напомнил Владимир Путин. По его словам, если совсем ничего не делать, то есть опасность, что для пенсионной системы или для бюджета могут наступить тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими. Поэтому решения по изменению пенсионной системы должны приниматься с учетом возможностей экономики страны, уверен президент.

При этом Владимир Путин отметил, что окончательного решения об изменении пенсионной системы пока еще нет. В Госдуме законопроект рассмотрели только в первом чтении.

"Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она сейчас разворачивается", — указал он.

Владимир Путин также пообещал, что власти взвесят все и отнесутся к изменениям в пенсионное законодательство самым серьезным образом, так как "там много нюансов"

"Прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан и сегодня, и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, и в социалке, в том числе в пенсионной системе", — подчеркнул глава государства.