Fan ID будут использовать в чемпионате России по футболу

Одна из инноваций минувшего чемпионата мира по футболу – Паспорт болельщика (Fan ID) может быть внедрен в российские футбольные первенства. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков попросил президента РФ Владимира Путина.

"На чемпионате мира были предприняты беспрецедентные меры безопасности, и сюда в том числе входит и Fan ID, — заявил Колобков в прямом эфире телеканала "Россия 24". – Мы просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства".

Напомним, что глава государства в Калининграде проводил совместное заседание Совета по развитию физической культуры и организационного комитета "Россия-2018" с целью обсуждения вопросов для дальнейшего эффективного использования инфраструктуры и инноваций чемпионата мира.