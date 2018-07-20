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Задержание Марии Бутиной 41 минута назад

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20 июля 201821:25 Валентин Богданов

Отец Марии Бутиной рассказал "Вестям", чем на самом деле занималась его дочь

Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Новая встреча двух лидеров может пройти уже этой осенью. На этом фоне американские власти, наконец, разрешили российскими дипломатам проведать в тюрьме Марию Бутину, общаться с которой до сих запрещают даже родным. И сегодня же отец Марии Валерий Бутин дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 1".

Голос дочери отец Марии Бутиной последний раз слышал 14 июля. На следующий день ее арестовали в Вашингтоне. В эксклюзивном интервью "Вестям" Валерий Бутин рассказал, чем на самом деле занималась россиянка, которую американские власти записали в агенты влияния.

- Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть, ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график.

Наградой за упорный труд стал диплом магистра американского университета в Вашингтоне. Бутина получила его в мае этого года.

В ФБР, однако, считают, что степенью Бутина обязана Полу Эриксону, влиятельному республиканцу, с которым у нее дескать был роман и который выполнял за нее домашние задания. Именно через Эриксона россиянка, по версии ФБР, познакомилась с другими представителями консервативных кругов США. То, что человек, который вообще-то специализируется на международных отношениях, хочет применить свои знания на практике, для американских прокуроров оказалось откровением.

- Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, — я в этом уверен.

Накануне в следственном изоляторе Вашингтона Марию Бутину впервые посетили российские дипломаты.

Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности.

В суде прокуроры настаивали: арестовать Бутину, за которой много месяцев следили, решили после того, как она обратилась в компанию по перевозке вещей и перевела 3,5 тысячи долларов в Россию. А еще у нее есть российский паспорт, а значит, по мнению минюста США, Бутина в любой момент могла укрыться на территории российского посольства. Под таким предлогом можно хватать в Америке вообще любого иностранца.

Журналисты NBC тем временем обнаружили интересную деталь.

- Это что-то новенькое! Мы считали, что делом Марии Бутиной не занимается спецпрокурор Мюллер. Нас убеждали, что ее дело ведет прокурор из Вашингтона. Но неожиданно они добавили еще одного прокурора в зал суда. И это Дебора Кертис.

Кертис — действующий член команды спецпрокурора Мюллера, который расследует якобы российское вмешательство в американские выборы. Мостик, необходимый оппонентам Трампа для того, чтобы соединить два дела, уже начали наводить. Всю минувшую неделю американская либеральная пресса атаковала Трампа за то, что недостаточно упирал на эту тему на встрече с Путиным. Но накануне Белый дом перешел в наступление. Пресс-секретарь президента США опубликовала в "Твиттере" новость: Путина пригласят в Вашингтон осенью.

Такого удара представители "глубинного государства" (то есть те, кто борется с Трампом изнутри возглавляемой им же системы) явно не ожидали. Глава национальной разведки Дэн Коутс, которого сообщением о новой встрече лидеров двух стран огорошила ведущая форума по безопасности в Аспене, чуть не потерял дар речи.

В отличие от Коутса за Трампа проголосовал американский избиратель, к которому он снова обратился.

Взгляните на санкции, которые я ввел. Взгляните на дипломатов, которых я выслал. Никто до меня такого не делал. Поладить с президентом Путиным и Россией — это положительный момент. Но если этого не случится, я стану для него худшим врагом.

Этим сложным маневрам, по ходу которых Трамп чередует позитивные слова о России с высказываниями о том, что он необычайно жестко ведет себя по отношению к Москве, есть одно главное объяснение — ноябрьские промежуточные выборы, на которых республиканцы хотят сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.

В том, что курс верный, Трампа и его сторонников убеждают рейтинги. Истерику либеральных СМИ после переговоров с Путиным избиратель практически не заметил. Деятельность Трампа на посту одобряет 42 процента американцев — столько же, сколько было до Хельсинки, и лишь немногим меньше, чем у Обамы на этом же этапе президентства.

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