Тема:
Задержание Марии Бутиной 41 минута назад
Отец Марии Бутиной рассказал "Вестям", чем на самом деле занималась его дочь
Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Новая встреча двух лидеров может пройти уже этой осенью. На этом фоне американские власти, наконец, разрешили российскими дипломатам проведать в тюрьме Марию Бутину, общаться с которой до сих запрещают даже родным. И сегодня же отец Марии Валерий Бутин дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 1".
Голос дочери отец Марии Бутиной последний раз слышал 14 июля. На следующий день ее арестовали в Вашингтоне. В эксклюзивном интервью "Вестям" Валерий Бутин рассказал, чем на самом деле занималась россиянка, которую американские власти записали в агенты влияния.
- Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть, ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график.
Наградой за упорный труд стал диплом магистра американского университета в Вашингтоне. Бутина получила его в мае этого года.
В ФБР, однако, считают, что степенью Бутина обязана Полу Эриксону, влиятельному республиканцу, с которым у нее дескать был роман и который выполнял за нее домашние задания. Именно через Эриксона россиянка, по версии ФБР, познакомилась с другими представителями консервативных кругов США. То, что человек, который вообще-то специализируется на международных отношениях, хочет применить свои знания на практике, для американских прокуроров оказалось откровением.
- Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, — я в этом уверен.
Накануне в следственном изоляторе Вашингтона Марию Бутину впервые посетили российские дипломаты.
Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности.
В суде прокуроры настаивали: арестовать Бутину, за которой много месяцев следили, решили после того, как она обратилась в компанию по перевозке вещей и перевела 3,5 тысячи долларов в Россию. А еще у нее есть российский паспорт, а значит, по мнению минюста США, Бутина в любой момент могла укрыться на территории российского посольства. Под таким предлогом можно хватать в Америке вообще любого иностранца.
Журналисты NBC тем временем обнаружили интересную деталь.
- Это что-то новенькое! Мы считали, что делом Марии Бутиной не занимается спецпрокурор Мюллер. Нас убеждали, что ее дело ведет прокурор из Вашингтона. Но неожиданно они добавили еще одного прокурора в зал суда. И это Дебора Кертис.
Кертис — действующий член команды спецпрокурора Мюллера, который расследует якобы российское вмешательство в американские выборы. Мостик, необходимый оппонентам Трампа для того, чтобы соединить два дела, уже начали наводить. Всю минувшую неделю американская либеральная пресса атаковала Трампа за то, что недостаточно упирал на эту тему на встрече с Путиным. Но накануне Белый дом перешел в наступление. Пресс-секретарь президента США опубликовала в "Твиттере" новость: Путина пригласят в Вашингтон осенью.
Такого удара представители "глубинного государства" (то есть те, кто борется с Трампом изнутри возглавляемой им же системы) явно не ожидали. Глава национальной разведки Дэн Коутс, которого сообщением о новой встрече лидеров двух стран огорошила ведущая форума по безопасности в Аспене, чуть не потерял дар речи.
В отличие от Коутса за Трампа проголосовал американский избиратель, к которому он снова обратился.
Взгляните на санкции, которые я ввел. Взгляните на дипломатов, которых я выслал. Никто до меня такого не делал. Поладить с президентом Путиным и Россией — это положительный момент. Но если этого не случится, я стану для него худшим врагом.
Этим сложным маневрам, по ходу которых Трамп чередует позитивные слова о России с высказываниями о том, что он необычайно жестко ведет себя по отношению к Москве, есть одно главное объяснение — ноябрьские промежуточные выборы, на которых республиканцы хотят сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.
В том, что курс верный, Трампа и его сторонников убеждают рейтинги. Истерику либеральных СМИ после переговоров с Путиным избиратель практически не заметил. Деятельность Трампа на посту одобряет 42 процента американцев — столько же, сколько было до Хельсинки, и лишь немногим меньше, чем у Обамы на этом же этапе президентства.
Ранее по теме
-
Антонов призвал США освободить Бутину с Ярошенко и вернуть дипсобственность9 часов назад
-
Дипломаты: Мария Бутина уверена в своей невиновности20 часов назад
-
Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме1 сутки назад
-
Российских дипломатов пустили к Марии Бутиной1 сутки назад
-
Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог1 сутки назад
-
Дипломаты РФ посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин высказался по пенсиям. Видео
- ФСИН и СК проверят сообщения об издевательствах над заключенным
- Из-за антироссийских заявлений посла Греции вызвали в МИД РФ
- На предприятиях Роскосмоса проводят обыски по делу о госизмене
- Скончалась первая жена Владимира Высоцкого
Самое читаемое
-
Девочка, которую мать кормила два раза в неделю, умерла
- Мелания Трамп после рукопожатия с Владимиром Путиным. Что это?
- Вскрытие черного саркофага: первые подробности из Александрии
- Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей
- Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Хит-парад. Самые мощные серийные хот-хэтчи
- В России провели краш-тест Hyundai Creta (видео)
- Названы страны Европы с самым доступным бензином
- Крым и трасса М4 встали в многокилометровых пробках
Экономика
-
Такой доллар нам не нужен: тяжелая артиллерия США пытается ослабить валюту
- СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу
- Machine learning: технология будущего, которая меняет жизнь сейчас
- Россияне стали больше тратить на продукты
- Android может стать платным
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Мастер-класс от Путина и Черчесова
- Отец Марии Бутиной рассказал, чем на самом деле занималась его дочь
- Врачи отключили от системы жизнеобеспечения британку, пострадавшую от "Новичка"
Москва 24
-
Водитель автобуса, задавивший четырех человек, в суде не признал вину
- Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Московские палатки с шаурмой проверят после случая массового отравления
- На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Знакомьтесь: Fuchsia. Что известно о главном кандидате на смену Android?
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- Представлена "нокия" в стиле iPhone X дешевле 10 000 рублей
- Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
- Создатель Google скупает разработчиков летающих авто. Зачем?
Вести-Москва
-
К столичным предпринимателям приехал ревизор
- Москва переместилась с Балтийского побережья в субтропики
- Еще один туроператор объявил о прекращении работы
- Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери отмечает пятилетие
- Итальянская еда, британский рок или театр под открытым небом: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Компьютерная томография повышает риск развития рака головного мозга
- Армия роботов "Роллс-Ройс" займётся ремонтом авиационных двигателей
- Вскрытие черного саркофага: первые подробности из Александрии
- Впервые в куске янтаря был обнаружен доисторический детёныш змеи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе