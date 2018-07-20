Хорват Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич, который по ходу турнира в России был отчислен из команды, отказался принимать серебряную медаль турнира несмотря на общекомандное решение хорватской сборной.

"Признателен своим партнерам по команде за столь красивый жест, но я не играл в России", — приводит слова Калинича "Спорт-экспресс" со ссылкой на kurir.rs.

Напомним, что Калинич был отправлен домой из России после возникшего конфликта с главным тренером Златко Даличем. В матче первого тура против Нигерии (2:0) Калинич отказался выходить на замену, сославшись на боли в спине. На мировом первенстве он так и не сыграл ни одной минуты.

Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) призерам мундиаля вручают по 50 медалей, в том числе всем заявленным на турнир футболистам.