14 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 легкоатлетов из России в нарушении антидопинговых правил. Отмечается, что 13 из них попали под подозрение после публикации доклада Макларена.

В список подозреваемых были включены олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов, выступающий в прыжках в высоту, Люкман Адамс – чемпион мира-2014 в тройном прыжке в помещениях, а также Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Вера Ганеева (метание диска), Светлана Школина (прыжки в высоту), Юлия Кондакова (бег с барьерами) Татьяна Фирсова (бег на 400 метров), Татьяна Беобородова, Гульфия Агафонова и Мария Беспалова (метание молота), Иван Юшков (толкание ядра), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба).

Дела российских легкоатлетов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).

Напомним, что ранее стало известно о том, что еще один российский легкоатлет Василий Копейкин был дисквалифицирован на четыре года за положительную допинг-пробу.