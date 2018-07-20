В Сирии боевики атакуют с помощью смертников и беспилотников

В сирийской провинции Идлиб активизировались незаконные вооруженные формирования, примкнувшие к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Боевики пытаются прорваться в северную часть провинции Хомс, атакуя правительственные силы с помощью террористов-смертников и ударных беспилотников, рассказал ТАСС руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

При этом в юго-западной зоне деэскалации благодаря переговорам, организованным российскими военными, боевики продолжают сдавать оружие и боеприпасы.