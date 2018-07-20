Зачем Трампу торговые войны?
Президент США – бизнесмен. Был им, и вероятно вновь им станет после освобождения Белого дома. Войны, ведущиеся силой оружия, получают гораздо меньше его внимания, не смотря на все старания военного лобби – традиционного союзника республиканцев.
Война с мигрантами, приносившая дивиденды в предвыборный год, сейчас оборачивается боком, особенно на фоне громкого скандала с разделением семей на границе.
В торговых войнах нынешний глава Белого дома должен был бы преуспеть, но пока, предпринимаемые им шаги и то, как он объясняет свои действия на международном рынке, никак между собой не связаны.
Вот и последние новости от Трампа по поводу его решительной готовности обложить повышенными пошлинами все товары, ежегодно импортируемые США из Китая на сумму в 500 миллиардов долларов.
О своей непоколебимой решимости глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNBC. Доводы Трампа были как всегда патетичны.
"Я делаю этого не в политических целях. Я делаю это, чтобы делать правильные вещи для нашей страны", — сказал Трамп. "Китай давно нас обкрадывает", — добавил президент США.
В какой-то момент у бизнесмена Трампа произошло смешение понятий торговли и воровства. Заявление о том, что он делает правильные вещи для страны, может впечатлить лишь тех, кто ждёт красивых лозунгов, но в чём же заключается красота?
Таможенные пошлины – это процент, который получает государство от трансграничной торговли. Повышая их, Трамп элементарно хочет забрать в доход американского бюджета часть тех доходов, что получают китайские продавцы, торгующие с США.
Посягательство на китайские доходы скорее можно назвать "обкрадыванием". Чтобы компенсировать убытки Китай пошёл на симметричные шаги, ещё тогда, когда Трамп заявил о повышении пошлин на 50 миллиардный объём торгов.
Реально под удар США попали товары на сумму около 35 миллиардов и на такой же объём американских товаров повысил пошлины Пекин.
Говоря о 500 миллиардах Трамп понимает, что симметричного ответа не последует. Объём встречных продаж за прошлый год не достиг 130 миллиардов. Китаю придётся либо повышать пошлины на больший процент, либо искать другой механизм воздействия.
То, что США долгие годы покупали в Китае больше, чем продавали туда, Дональд Трамп считает несправедливым. "Я не хочу напугать их. Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится председатель Си, но это было несправедливо", — говорит президент США в интервью.
Трамп не может не знать, что экономики двух стран настолько тесно переплетены, что простым "ковбойским" перераспределением прибыли через дополнительные пошлины вопрос не решить.
Множество китайских копаний, в том числе поставляющих свои товары в США, были созданы в результате американских инвестиций. Закрывая для них американский рынок, или даже просто ограничивая торговые возможности, Трамп лишает, в том числе и американских инвесторов доходов, получаемых в Поднебесной.
Кроме того, львиную долю доходов, получаемых от товарооборота в полтриллиона долларов, Китай направляет на кредитование тех же США, через покупку американских ценных бумаг.
Сокращение объёмов покупки этих бумаг неминуемо отразится на стоимости заимствования и это станет гораздо большим ударом по всей американской экономике, чем могут представить себе те избиратели, которые безоглядно верят в лозунг "Make America great again".
Как и большинство последних президентов США, Трамп добрался и до стоимости доллара на мировом рынке. Как и прежние президенты, Трамп выразил неудовлетворение тем, сколько стоит американская валюта.
В своём Twitter он написал, что доллар крепнет, тогда, как другие валюты слабеют и это лишает США конкурентных преимуществ. Запись в соцсети почти сразу снизила стоимость американской валюты более чем на полпроцента.
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