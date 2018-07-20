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Задержание Марии Бутиной 55 минут назад
Российский посол назвал арест Марии Бутиной фарсом
Фарс и комедия — так назвал арест гражданки России Марии Бутиной посол России в США Анатолий Антонов. Девушку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Причем, в суде использовали фотографию Бутиной с Кисляком, чтобы настоять на аресте. Только само фото никто так и не видел — оно якобы есть у неназванных сотрудников ФБР. Как развивается эта история?
"Мария Бутина встречалась с бывшим послом России в США Кисляком", — громкий заголовок сегодняшней The Guardian, а ниже доказательства — неназванные прокуроры ссылаются на неназванных сотрудников ФБР, которые якобы нашли на неких электронных носителях совместное фото двух россиян. И тут же вывод от помощника прокурора — Бутина работала на МИД.
"Если мисс Бутина решит поехать в посольство, дипмиссию или просто окажется в автомобиле с дипломатическими номерами, никто из сотрудников правоохранительных органов не сможет до нее добраться", — говорит Эрик Кенерсон, помощник прокурора США.
Кстати, о расследовании Бутина знала еще до задержания и могла уехать в любой момент. Но об этом в статье ни слова. Нет там и намека на те самые найденные фото. Единственное, что до сих пор появлялось в Сети, – кадр, на котором далеко за спинами Лаврова и Кисляка – рыжеволосая девушка, похожая на Бутину.
"Женщина на фотографии со встречи Трампа с Лавровым в Овальном кабинете — это сотрудница Совета по национальной безопасности США. Не Бутина!" — под этим твитом аккредитованного в Белом Доме корреспондента Associated Press Зэке Миллера появилась и другое имя – Кэри Люткинс. Тоже ведь "похожа".
ВВС: Вы лично с Бутиной не знакомы? Может быть, она приходила в посольство на прием?
Сергей Кисляк: Знаете, такое количество приходит! Я не могу их всех помнить. Но меня просто в принципе это возмущает. Наших студентов в Америке очень много. Они имеют свои организации и землячества в разных университетах. Нормально для молодого, если хотите, патриотически настроенного человека, иметь связи с людьми в стране, где ты живешь, работаешь или учишься. Это нормально! И это делают все другие люди, которые любят свою страну и хотят улучшения и развития отношений между этими странами. Не потому что их кто просит, и не потому, что там какие-то злые умыслы за этим стоят.
Интересно, что в связях с российским МИДом Люткинс из-за внешнего сходства с фото никто не обвиняет. Может потому, что ей повезло с гражданством. А может, просто нет политической выгоды. Псевдошпионский скандал пришелся как раз на даты встречи Путина с Трампом. Что важно – республиканцем Трампом. И вот уже демократы в Конгрессе намекают: не только президент, но и его партия покрывает преступников.
"Мы слышали достоверные сведения о том, что русские могли спонсировать Национальную стрелковую ассоциацию, поэтому мы хотели допросить Бутину, — говорит член Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф. — Но республиканцы не дали нам этого сделать. Они ничего не хотят знать. И делают все, чтобы защитить свои интересы и интересы президента".
Допрашивать Бутину собирались те же люди, что требуют освободить Олега Сенцова. В письме Дональду Трампу демократы, в том числе их лидер в Сенате Чак Шумер, называют террориста-неудачника "политическим заключенным". Впрочем, у этого мнения и в России сторонники нашлись.
"Я просто с ужасом каждый день просыпаюсь и считаю, какой день Олег Сенцов голодает, и просто хочется, чтобы Олег Сенцов выжил", — пишет Евгения Альбац. Бутину она вспомнила в той же радиопередаче. Но в поддержку девушки, которая попала в тюрьму за пару встреч с чиновниками средней руки, – ни слова.
Народная артистка и правозащитник Лия Ахеджакова заключение Бутиной не комментирует вовсе, зато подписала петицию за украинского режиссера. "Когда ко мне приходят правозащитники и просят вступиться за кого-то, и если я к этому кому-то ощущаю симпатию, я подписываю", — пояснила актриса.
Примерно там же — например, Ксения Ларина. Журналистка называла Сенцова "совершенно невинным человеком". На страницах в соцсетях – ирония, критика, призывы к свободе для режиссера. Только вот хэштега #freeМарияБутина, который запустили в МИДе, у тех, кто выступает за либеральные ценности и личную свободу, до сих пор не появилось.
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