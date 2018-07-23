В Воронеже ковш мусоровоза пробил маршрутный автобус и травмировал его пассажирку

В Воронеже у мусоровоза на полном ходу откинулся ковш и, разбив окно, упал в салон параллельно следовавшего автомобиля — инцидент произошел в понедельник днем, 23 июля.

При падении ковш задел сидящую в автобусе пассажирку и разбил ей голову: в тяжелом состоянии ее увезли в больницу. Больше, по словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.