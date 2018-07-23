Лесной пожар в Греции перекинулся на побережье

Лесной пожар, вспыхнувший в понедельник неподалеку от столицы Греции, перекинулся на прибрежные жилые строения между Афинами и Коринфом. Местные жители пытаются спасти имущество с помощью садовых шлангов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Greek Reporter, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

Экстренные службы призывают людей держаться подальше от территории пожара.

В 2017 году в ряде регионов Греции из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.