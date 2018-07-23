Франция помогает России восстанавливать Сирию

Операция по возвращению сирийских беженцев, начатая Россией, становится международной. Франция с помощью российских транспортных самолетов отправила мирным сирийцам медикаменты и предметы первой необходимости. Миссию поддержали и структуры ООН. Только за последние сутки в свои дома вернулись больше 300 беженцев.

Шумные и по-восточному пестрые улочки с работающими магазинами, лавками и рыночными развалами. Именно так сейчас выглядят городки в Восточной Гуте. С момента освобождения этого предместья Дамаска от боевиков, в Гуту вернулись уже свыше 100 тысяч беженцев, что из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

"Местная администрация несет личную ответственность за встречу граждан в населенных пунктах. Определяет возможность размещения по постоянному месту жительства. Каждой семье выделяются материальные средства для восстановления жилья", — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мухаммед — один из тех, кто уже вернулся в свой дом. Он бывший военный и когда боевики заняли город понимал, скорее всего убьют. Взял жену и поехал к родственникам в Турцию.

"Я бежал в Турцию длинным путем. Перебрался в Ливан, а оттуда в Анкару. Продуктов там много, но если нет заработка, все покажется очень дорогим. Я рад, что вернулся. И что мир возвращается на мою землю. На восемьдесят процентов жизнь сейчас здесь такая, какая нужно, и каждый день я вижу улучшение", — говорит Мухаммед Сбелати.

К оказанию гуманитарной помощи Сирии на минувшее неделе присоединилась Франция. В субботу на авиабазе Хмеймим приземлился транспортник Ан-124 "Русалан", на его борту почти 50 тонн груза. Медикаменты, лекарства для неотложной помощи, предметы первой необходимости, одежда, палатки, одеяла, а также медицинское оборудование — помощь от Франции. От России — безопасная транспортировка груза в Восточную Гуту. Важность франко-российской акции отметили даже в западных СМИ.

"Это первая подобная совместная гуманитарная операция России и западной страны. Помощи ждут 500 тяжело раненых человек, и еще 15 тысяч получивших легкие ранения в ходе боев в Восточной Гуте", — пишет издание The Telegraph.

А это кадры, снятые репортерами агентства Associated Press в Дамаске. Еще несколько месяцев назад сирийская столица была в зоне обстрела боевиков, что базировались в той же Восточной Гуте, и на юге города, в районе Ярмук. Теперь здесь без страха гуляют не только местные жители, но даже туристы.

"Мы приехали как туристы из Джазиры, мы приехали в Дамаск, потому что мы чувствуем себя в безопасности, чтобы провести здесь наши летние каникулы", — рассказывает Сауд Тума.

На юго-западе страны в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра процесс примирения незаконных бандформирований еще продолжается. Какие-то из группировок, переходят на сторону официального Дамаска. Другие наотрез отказываются полностью сложить оружие, но и им предлагают альтернативу.

После достижения договоренности с боевикам сюда, в провинцию Эль-Кунейтра, на территорию подконтрольную правительственным подразделениям прибыли десятки автобусов для того, чтобы перевезти тех, кто отказался сложить оружие, на север страны, в Идлиб.

На линии соприкосновения колонну встречают российские военные полицейские. В их задачи входит досмотр выезжающих боевиков и обеспечение безопасности. Ведь те вооружены, и провокации исключать нельзя. Покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра согласились несколько тысяч человек. Боевики выходят вместе с семьями.

"Все, хватит. Мы хотим жить без войны", — объясняет Ахмед Аль-Халед.

Десяток гранат, патроны, рации и несколько оптических прицелов — все это изъяли у уезжающих в Идлиб боевиков. Колонну из пяти десятков автобусов на всем пути следования будут сопровождать сирийские военные.