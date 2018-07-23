Захарова: "Белые каски" — это провокаторы, которые распространяли дезинформацию

Провокации и дезинформация – вот, чем занимались в Сирии активисты печально известной организации "Белые каски". Потому в Арабской Республике их считают преступниками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также она добавила, что Россия не раз демонстрировала факты того, что эта гуманитарная организация занималась постановкой химических атак, чтобы потом обвинить в них правительство Сирии.

Напомним, 22 июля стало известно, что Израиль эвакуировал из южных районов Сирии активистов "Белых касок" вместе с семьями. Сделано это было по просьбе США, Канады и нескольких европейских стран. Всего вывезли около 800 человек. Сначала их перебросили в Иорданию. Позднее переправят в Великобританию, Германию и Канаду.