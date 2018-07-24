Израильская ПВО сбила сирийский истребитель

Зенитный ракетный комплекс Patriot израильских сил противовоздушной обороны сбил сирийский истребитель, предположительно, марки "Су". Как пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, боевая машина пересекла границу еврейского государства и пролетела около двух километров. После чего ее взяли на сопровождение и обстреляли двумя ракетами.

Кроме того, вчера в Израиле впервые применили систему ПРО собственной разработки "Праща Давида". Утром 23 июля с территории Сирии были запущены две тактические ракеты комплекса "Точка". Их тут же обстреляли, однако, когда стало понятно, что первая боеголовка не долетит до территории Израиля, первому перехватчику отдали команду на самоликвидацию. Второй – промазал по цели.