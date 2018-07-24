ЦСКА одобрил трансфер Витиньо во "Фламенго"

Московский ЦСКА согласился отпустить своего нападающего Витиньо на Родину – в бразильский клуб "Фламенго". Известно, что в ближайшие несколько дней бразильский форвард покинет России и подпишет контракт со своим новым клубом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Esporte Interativo, соглашение между Витиньо и "Фламенго" будет рассчитано до декабря 2022 года. Более подробные детали сделки не разглашаются. Впрочем, ранее бразильская пресса сообщала о том, что представители "Фла" предлагали московским армейцам порядка десяти миллионов евро.

Напомним, что Витиньо выступает за ЦСКА с 2013 года, когда переехал в Москву из бразильского "Ботафого". За время выступлений в чемпионате России бразилец успел стать чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Всего в составе "красно-синих" он провел 83 матча и забил 19 голов.