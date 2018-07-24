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24 июля 201819:52

Кандидат в мэры Собянин встретился с доверенными лицами

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провел встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.

"Спасибо, что пришли на встречу. Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами. Вообще это такой серьезный гражданский поступок. Должность мэра — это не самое простое занятие. Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит. По большому счету, своими именами гарантируете, что те обещания, которые мы даем в период предвыборной кампании, будут выполнены. Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал», — заявил Сергей Собянин, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что среди его нынешних доверенных лиц есть те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании. Собянин добавил, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний исполнено.

"Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач. Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз», — подчеркнул мэр столицы.

По его словам, от благополучия города зависит благополучие каждого москвича.

"Нам необходимо реализовать большие, можно сказать, гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии», — добавил Собянин.

В ходе встречи, он также призвал горожан принять участие голосовании на предстоящих 9 сентября выборах мэра независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

"Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы", — отметил Собянин.

Он назвал очень важной поддержку москвичей при реализации городских программ развития.

"Мы реализуем порой очень непростые задачи, порой они очень конфликтные, и нужно достаточное мужество, чтобы на них решится. Очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой осознанный выбор, проголосовали за кандидата, которого считают для них более приоритетным", — сказал Собянин.

По его словам, все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича вне зависимости, от места жительств, его благосостояния и возраста.

"У них у всех должен быть равный доступ к тем сервисам и услугам, которые предоставляет город — к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре. В то же время, это предполагает и взаимную ответственность. Мы, выстраивая систему города равных возможностей, должны иметь под это и политическое основание, политическую поддержку горожан", — напомнил Собянин.

В настоящее время в качестве кандидатов в мэры Москвы, кроме действующего мэра столицы Сергея Собянина, участвующего в гонке как самовыдвиженец, Мосгоризбирком зарегистрировал преодолевших "муниципальный фильтр" Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

В число доверенных лиц Собянина вошли более 150 человек.

В их числе ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау, телеведущая Елена Малышева, телеведущий, основатель программы "КВН" Александр Масляков, художественный руководитель московского театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель — директор театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, председатель совета директоров студии "ТРИТЭ" Никита Михалков, вице-президент Федерации спортивной гимнастики Алексей Немов, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гимнастка Светлана Хоркина, телеведущая Арина Шарапова, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и многие другие.

Выборы мэра пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы — 5 лет.

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