"Барселона" перехватила Малкома у "Ромы", заплатив 41 млн евро

Испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с нападающим французского "Бордо" Малкомом. Стороны заключили соглашение сроком на пять лет, а сумма договора составила порядка 41 миллиона евро.

Кроме того, жирондинцы получат еще один миллион в качестве бонусов, сообщает "Спорт-экспресс". Благодаря предложенной сумме действующий чемпион Испании сумел перехватить бразильца у итальянской "Ромы", которая уже имела договоренность с французами. Римляне готовы были выложить за Малкома 36 миллионов евро.

Напомним, что ранее свою заинтересованность в футболисте выражал английский "Манчестер Юнайтед", который в зимнее трансферное окно намеревался выкупить игрока за 40 миллионов евро. Тогда боссы "Бордо" отказали "Юнайтед", требуя за форварда 55 миллионов евро.

Отметим, что по итогам минувшего сезона Малком сыграл за "Бордо" 38 матчей, отличившись в них 12 мячами.