Жертва инцидента в магазине Лос-Анджелеса скончалась от пуль полицейских

Женщина, которая стала жертвой инцидента в магазине в Лос-Анджелесе 21 июля, скончалась в результате выстрелов не злоумышленника, а полицейских. Об этом сообщил телеканал CBS.

ЧП произошло в Лос-Анджелесе в субботу, 21 июля. После стрельбы в одном из районов города правоохранители стали преследовать 28-летнего Джина Эвина Аткинса. Убегая от полиции, он несколько раз стрелял в правоохранителей. Разбив автомобиль, молодой человек вбежал в продуктовый магазин Trader Joe's и забаррикадировался там. Внутри оставались посетители. Злоумышленника задержали спустя несколько часов. Он вышел из магазина в наручниках, с ним вышли пятеро заложников, напоминает РИА Новости.

24 июля глава городской полиции Майкл Мур сообщил, что в перестрелке со злоумышленником стражи порядка случайно ранили 27-летнюю сотрудницу магазина Мелиду Корадо. Пуля, оказавшаяся смертельной, попала в руку и тело женщины.

во вторник, 24 июля, в суде Аткинсу предъявили обвинения по 30 пунктам (в том числе "Попытка убийства" и "Противоправное удержание заложников"). Судья постановил, что сумма залога составляет 18,7 миллиона долларов.