Смертник подорвал себя в районе рынка города Эс-Сувайда на юго-западе Сирии

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке сирийского города Эс-Сувайда. Город расположен на юго-западе страны.

Как сообщает ТАСС, в результате теракта есть погибшие и раненые.

Еще двух смертников полиции удалось ликвидировать до того, как они взорвали бомбы.