Гендиректор НПО им. Лавочкина увольняется из-за уголовного дела о мошенничестве

Следственный комитет РФ возбудил в отношении генерального директора НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) Сергея Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой дело о мошенничестве.

По версии следствия, они причастны к похищению денег у предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнёры" на сумму 330 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Между тем, руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что сейчас Лемешевский находится в отпуске, а со 2 августа увольняется из компании. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.