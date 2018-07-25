В Хакасии перевернулся катамаран с шестью людьми

В Таштыпском районе Хакасии на реке Она перевернулся катамаран с шестью людьми. Инцидент произошел во время сплава.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, для поиска пострадавших на место ЧП отправляется группа спасателей и вертолет Ми-8.