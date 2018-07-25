Первая ступень Falcon 9 в 26-й раз успешно приземлилась на платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в океане после запуска спутников Iridium. Между тем, погода в океане в районе расчетной посадки первой ступени была крайне неблагоприятной.

Как уточнили РИА Новости в компании SpaceX, традиционно, согласно технологии, после отделения первая ступень вернулась на Землю для использования в будущих стартах.

Для SpaceX, которая намерена удешевить космические полеты за счет многоразового использования деталей ракеты-носителя, это 26-я успешно сохраненная после старта первая ступень Falcon 9.

Старт ракеты-носителя с коммуникационными спутниками состоялся в 14:39 по московскому времени с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Основная миссия по выводу спутников на заданную орбиту проходит штатно​​​.