"Залез на дерево и утонул": пожарные пытались спасти кота с помощью брандспойта

По словам местных жителей, кот забрался на дерево уже давно, едва ли не неделю назад. С тех пор не слазит, не смотря на все уговоры сердобольных людей: "Мы ее и кормом спуститься звали".

На помощь коту пришли пожарные и, осмотрев локацию, приняли решение — надо спасать. Развернули рукав и мощной струей из брандспойта окатили дерево, рассчитывая, что животное спрыгнет вниз, и проблема будет решена.

Упрямый кот не сдался и остался сидеть на дереве. Мокрый, голодный, но не побежденный.

"Залез на дерево и утонул" — шутят пользователи социальных сетей, посмотревшие видео с неудачным спасением кота. Другие выражают уверенность в том, что история закончится хорошо: "Поорет, проголодается и спустится".