Число жертв терактов в Эс-Сувейде превысило 150 человек

Число жертв терактов в городе Сувейда на юге Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ (запрещена в РФ), увеличилось до 156 человек.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

При этом 94 погибших — это участники боев, а 62 человека — жертвы трех террористов-смертников, которые взорвали свои пояса шахидов в городе Эс-Сувейда. Еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города.

Ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.

Ранее сообщалось о гибели 100 человек.