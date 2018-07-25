СК: дело полковника Захарченко направлено в суд

Расследование трех эпизодов в деле Дмитрия Захарченко завершено. Все материалы переданы в суд, заявили в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России. Бывшего заместителя начальника управления "Т" МВД РФ обвиняют в получении двух взяток, а также в том, что он мешал работе правоохранительных органов.

По данным следствия, в 2014 полковник Захарченко с подельниками устроили компании, которая поставляла продукты питания в рестораны, проверку. Пройти ее легально было невозможно, только за взятку в размере 5 миллионов долларов. В итоге хозяину бизнеса удалось снизить цену до 800 тысяч долларов.

В 2015 году Дмитрий Захарченко потребовал у того же бизнесмена 50% скидку в сети ресторанов. В среднем ужин полковника стоил 80 тысяч рублей, следовательно, оплачивал он всего 40 тысяч. В общей сложности обвиняемый сумел сэкономить свыше 3 миллионов рублей.

В СК особо отметили, что направили в суд только три первых эпизода, расследование остальных продолжается.