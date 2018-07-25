Представитель Киева оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала переговоры

Ирина Геращенко, представитель Киева, оскорбила донецкого омбудсмена Дарью Морозову, а потом вышла из зала, чем сорвала переговоры по обмену пленными между Украиной и народными республиками. Об этом агентству РИА Новости рассказала представитель Луганска Ольга Кобцева.

Она уточнила, что Геращенко сразу начала свое выступление с антироссийских высказываний, которые никак не касались темы переговоров, и отказывалась переходить к обсуждению обмена пленными. Кроме того, Киев не поддержал декларацию ОБСЕ, осуждающую пытки и насилие.

Ирина Геращенко, в свою очередь, написала на собственной странице в социальной сети Facebook, что ее пытаются отстранить от переговоров. Она уверена, что ДНР и ЛНР будут общаться только с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.