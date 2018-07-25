Шахматы. На турнире в Биле состоялся "ничейный тур"

В Швейцарии продолжает Biel International Chess Festival, в рамках которого проходит крупный шахматный турнир. В нем принимает участие многократный чемпион России Петр Свидлер. А рамках четвертого тура он сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым и сохранил 3-е место.

Все три партии очередного тура завершились вничью и лидерство в состязании сохранили азербайджанец Мамедьяров и чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен, набравшие по 3 очка. У Сидлера – 2,5 балла. Далее стоят чех Давид Навара (1,5 очка), француз Максим Вашье-Лаграв (1,0) и швейцарец Нико Георгиадис (0,5).