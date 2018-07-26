Израиль уничтожил террористов на территории Сирии

По информации Министерства обороны РФ, 25 июля вечером боевики из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) попытались спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергнув ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Ответным ударом террористы были уничтожены.

В сообщении российского оборонного ведомства констатируется, что точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы "Исламского государства" и ракетные установки были оперативно уничтожены, передает РИА Новости.

Командование российской группировки войск в Сирии, связавшись с руководством Армии обороны Израиля по установленным каналам, выразило благодарность за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов