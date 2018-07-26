В Донбасс выехала очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью

Рано утром в четверг, 26 июля, МЧС России направило очередную — 79-ю — автомобильную колонну с грузом гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Колонна автомашин вышла из Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области в 04:00. Грузовики следуют к российско-украинской границе, где на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарной помощи будет проведен таможенный досмотр техники и груза. После завершения досмотра затем машины продолжат движение на Донецк и Луганск.

Грузовики МЧС России везут жителям Донбасса 500 тонн гуманитарной помощи: детские продуктовые наборы, медикаменты, другие медицинские товары, передает ТАСС.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 78 автоколонн доставили в Донецкую и Луганскую области более 75 тысяч тонн жизненно важных грузов — продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.