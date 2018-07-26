Южный не смог пройти Зверева на турнире в Атланте

Российский теннисист Михаил Южный во втором круге турнира в Атланте встречался с представителем Германии Мишей Зверевым, посеянным под седьмым номером. Сопернику россиянина хватило двух сетов, чтобы пройти в следующий раунд. Итоговый счет – 6:4, 6:2 в пользу немецкого теннисиста.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 668 тысяч долларов. Он завершится 30 июля, когда состоится финал.

Ранее Михаил Южный заявил о желании завершить карьеру. 36-летний теннисист из России проведет свой последний турнир в качестве профессионального спортсмена в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 16 по 23 сентября 2018 года.