После задерджания гендиректора, в НПО Лавочкина прошли обыски

Сотрудники следственных органов провели обыски в НПО имени Лавочкина, а также дома у подозреваемых в мошенничестве гендиректора Сергея Лемешевского и главы дирекции Екатерины Аверьяновой, передает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко, обыски прошли накануне​​​. "В среду вечером они были задержаны, а сегодня их доставят в суд", — сказал Устименко.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы.