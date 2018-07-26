РФС продлил контракт с тренером сборной Черчесовым

Исполком Российского футбольного союза принял решение продлить контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Ранее о продлении контракта заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок", — написал в своем "Твиттере" член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. Договор с российским специалистом будет подписано на два года с возможностью продления на такой же срок.

Кроме того, выступление сборной России на чемпионате мира по футболу под руководством Черчесова было признано успешным. Напомним, что российская команда впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства.